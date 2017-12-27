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«Ливерпуль» объявил о переходе ван Дейка. Предположительно – за 75 млн фунтов
27.12.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игрок сборной Голландии присоединится к новому клубу 1 января, когда откроется зимнее заявочное окно. Ван Дейк будет выступать за «Ливерпуль» под номером «4».
Ранее сообщалось, что стоимость трансфера игрока сборной Голландии составит 75 миллионов фунтов. Таким образом, он стал самым дорогим защитником в истории футбола.
Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть
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«Ливерпуль» официально объявил о переходе защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.
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