ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ливерпуль» объявил о переходе ван Дейка. Предположительно – за 75 млн фунтов

27.12.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Ливерпуль» официально объявил о переходе защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

Игрок сборной Голландии присоединится к новому клубу 1 января, когда откроется зимнее заявочное окно. Ван Дейк будет выступать за «Ливерпуль» под номером «4».

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера игрока сборной Голландии составит 75 миллионов фунтов. Таким образом, он стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

«Ливерпуль» объявил о переходе ван Дейка. Предположительно – за 75 млн фунтов

 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» официально объявил о переходе защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ван Дейк прошел медосмотр в «Ливерпуле», о трансфере может быть объявлено сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика