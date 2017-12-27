Гуренко о возможном трансфере Иванова: «Думаю он заслуживает шанс»

Главный тренер минского Сергей Гуренко рассказал о возможно переходе в клуб полузащитника «Крумкачоў» .

«Он у нас на примете. Надеюсь, своим отношением и игрой он поможет клубу. Кроме того, Иванов — воспитанник «Динамо». Думаю, он заслуживает того, чтобы получить шанс», — сказал Гуренко.

Напомним, ранее сообщалось о предметном интересе «Динамо» к Иванову.



