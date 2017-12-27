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Гуренко о возможном трансфере Иванова: «Думаю он заслуживает шанс»

27.12.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о возможно переходе в клуб полузащитника «Крумкачоў» Филиппа Иванова.

«Он у нас на примете. Надеюсь, своим отношением и игрой он поможет клубу. Кроме того, Иванов — воспитанник «Динамо». Думаю, он заслуживает того, чтобы получить шанс», — сказал Гуренко.

Напомним, ранее сообщалось о предметном интересе «Динамо» к Иванову.


 

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о возможно переходе в клуб полузащитника «Крумкачоў» Филиппа Иванова.

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