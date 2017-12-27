ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Форвард «Югры» Скачков перешел в «Юность»

28.12.2017 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Российский форвард Евгений Скачков переходит в «Юность».

Большая часть карьеры воспитанника школы московского ЦСКА прошла в клубах Суперлиги чемпионата России и Континентальной хоккейной лиги.

Скачков выступал за команду родного клуба, а также «Спартак», челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», из рядов которого вызывался в национальную сборную России, СКА, «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи».

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 28 матчей за «Югру», отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.

Всего же в КХЛ на его счету 403 матча в регулярных чемпионатах, 87 голов и 95 «ассистов», 29 встреч и 3+3 в плей-офф.

Нападающий имеет опыт выступлений в ВХЛ, где играли белорусские клубы, в составе ступинского «Капитана» в сезоне 2002/03. А в следующем сезоне хоккеист защищал цвета новополоцкого «Химика-СКА» в розыгрыше Кубка Беларуси.

В 2003 году Скачков был выбран на драфте НХЛ клубом «Сент Луис Блюз» под номером 221 в седьмом раунде. Интересно, что в третьем раунде под 101 «пиком» «блюзмены» выбрали другого форварда, выступающего ныне за «Юность» – Константина Захарова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский форвард Евгений Скачков переходит в «Юность».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Клопп о 75 млн фунтов за ван Дейка: «Надо забыть о цене. Цены задает рынок»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика