Форвард «Югры» Скачков перешел в «Юность»

Российский форвард Евгений Скачков переходит в «Юность».

Большая часть карьеры воспитанника школы московского ЦСКА прошла в клубах Суперлиги чемпионата России и Континентальной хоккейной лиги.

Скачков выступал за команду родного клуба, а также «Спартак», челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», из рядов которого вызывался в национальную сборную России, СКА, «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи».

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 28 матчей за «Югру», отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.

Всего же в КХЛ на его счету 403 матча в регулярных чемпионатах, 87 голов и 95 «ассистов», 29 встреч и 3+3 в плей-офф.

Нападающий имеет опыт выступлений в ВХЛ, где играли белорусские клубы, в составе ступинского «Капитана» в сезоне 2002/03. А в следующем сезоне хоккеист защищал цвета новополоцкого «Химика-СКА» в розыгрыше Кубка Беларуси.

В 2003 году Скачков был выбран на драфте НХЛ клубом «Сент Луис Блюз» под номером 221 в седьмом раунде. Интересно, что в третьем раунде под 101 «пиком» «блюзмены» выбрали другого форварда, выступающего ныне за «Юность» – Константина Захарова.