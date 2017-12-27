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Тренерский штаб в составе Юревича, Свиркова и Гольмака может возглавить «Верес»

28.12.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, тренерский штаб в составе Анатолия Юревича, Юрия Свиркова и Владимира Гольмака может возглавить украинский клуб «Верес».

На ближайшее время запланирована встреча Юревича, Свиркова и Гольмака с руководством клуба.

Напомним, в свое время Анатолий Юревич работал в запорожском «Металлурге». В последний год входил в тренерский штаб «Звезды-БГУ».

Ранее «Верес» покинул главный тренер Юрий Вирт. В список кандидатов на вакантное место входил известный специалист Виталий Кварцяный.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, тренерский штаб в составе Анатолия Юревича, Юрия Свиркова и Владимира Гольмака может возглавить украинский клуб «Верес».

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