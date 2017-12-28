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Монтелла назначен главным тренером «Севильи»
28.12.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Винченцо Монтелла стал новым главным тренером «Севильи».
Испанский клуб достиг принципиального соглашения с итальянским специалистом.
Соглашение Монтеллы с «Севильей» будет рассчитано до июня 2019 года.
В субботу 43-летний специалист проведет первую тренировку с новой командой. На этом посту Монтелла сменил Эдуардо Бериццо.
Завтра Монтелла отправится в Италию, чтобы официально расторгнуть контракт с «Миланом». Он был уволен из клуба 27 ноября.
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Винченцо Монтелла стал новым главным тренером «Севильи».
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