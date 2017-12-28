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Монтелла назначен главным тренером «Севильи»

28.12.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Винченцо Монтелла стал новым главным тренером «Севильи». 

Испанский клуб достиг принципиального соглашения с итальянским специалистом.

Соглашение Монтеллы с «Севильей» будет рассчитано до июня 2019 года.

В субботу 43-летний специалист проведет первую тренировку с новой командой. На этом посту Монтелла сменил Эдуардо Бериццо.

Завтра Монтелла отправится в Италию, чтобы официально расторгнуть контракт с «Миланом». Он был уволен из клуба 27 ноября.

 
 
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Винченцо Монтелла стал новым главным тренером «Севильи».

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