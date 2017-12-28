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Оргкомитет Олимпийских игр-2018 ожидает более 200 российских спортсменов

28.12.2017 20:09 — Новости Спорта | БелТА  
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в Республике Корея ожидает, что на соревнования приедут 210 спортсменов из России. Об этом сообщил глава оргкомитета Ли Хи Бом в интервью, опубликованном новостным агентством Yonhap, сообщает БЕЛТА.

"Мы предполагаем, что приедут 210 российских спортсменов, - сказал Ли Хи Бом. - Оргкомитет готов поддерживать россиян с момента их прибытия и до отъезда, как и других атлетов".

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет (МОК) запретил россиянам выступать на Играх-2018 под флагом страны, однако чистые спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях под олимпийским флагом.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Ли Хи Бом выразил уверенность, что они будут успешными, однако высказал озабоченность недостаточным интересом к Паралимпиаде. На решение этой проблемы оргкомитет намерен сфокусировать свои усилия в ближайшее время.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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