Агент Савицкого: «Почему именно «Динамо»? Это выбор Паши. Он принял такое решение и настоял на нем»

Агент полузащитника Павла Савицкого Максим Карагодин в прокомментировал трансфер своего подопечного в брестское «Динамо».

– Почему именно «Динамо»? Это выбор Паши. Он принял такое решение и, можно сказать, настоял на нем, несмотря на то, что у него было несколько вариантов. Я должен принять то, что есть и поддержать его. Он очень талантливый футболист и грамотный парень, с мнением которого я обязан считаться. Надеюсь, его карьера будет продолжать идти вверх. Паша – это будущее сборной!

– Когда переход Павла уже состоялся, можете открыть тайну: от каких, кроме «Динамо», клубов поступали предложения?

– Я думаю, будет некорректно распространять информацию о клубах, у которых был к нему интерес, но они проиграли гонку Бресту. Вариантов было достаточно. Не один и не два.

– Среди интересующихся клубов были белорусские команды (не считая «Неман» и «Динамо» (Брест))?

– Да, конечно были! – сказал Карагондин.