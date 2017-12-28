Юрий Файков: «Выходит, мировому уровню в нашей «молодежке» пока соответствует одно звено. Остальные засели в окопах»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Юрий Файков в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, что мировому уровню в его команде пока соответствует лишь одно звено.

– Из девяти бросков в створ во вторник пять на счету Шаранговича. Это плюс ему или упрек партнерам?

– Скорее показатель уровня нашего хоккея и его разности с мировым. Последнему, выходит, у нас пока соответствует одно звено. Остальные засели в окопах, из которых пора бы подниматься. Где бы найти того комиссара…

– Изменение в «капитанском» звене в среду – заготовка?

– Вариант. Который, как видите, сработал: обе шайбы на счету именно этой тройки. Да и у Шаранговича было несколько моментов отличиться. Увы, на сей раз не использованных, – сказал Файков.

Напомним, на старте чемпионата мира в Баффало белорусы уступили шведам (1:6) и швейцарцам (2:3).