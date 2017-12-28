Сергей Долидович: «Один из команды выпивал больше бутылки водки. Закодировался. Вернулся и даже показал свой лучший результат – 11-е место на ЧМ»

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович в интервью журналисту Tribuna.com Тарасу Щирому рассказал о своем отношении к алкоголю.

– Как нужно вести себя, чтобы в 44 постоянно кататься по соревнованиям и готовиться к Олимпиаде?

– Раньше я позволял себе намного больше, чем сейчас. Это, например, касается спиртного. А теперь крепкие напитки не пью. Уже год не употреблял ничего крепче вина. А когда-то кроме водки мы ничего и не пили. Мы так устроены все. Когда тебе 18, ты думаешь, что познал все прелести жизни. А сейчас я водку абсолютно не приемлю. Правда, стоит отметить, мы и прежде не пили во время сборов или соревнований. Подобное было недопустимо. Все происходило в наше свободное время. Но моя норма была небольшая – граммов 200. После нее я чувствовал себя не в своей тарелке. 300 граммов – это уже все. Были среди нас и те, кто выпивал много, но ни к чему хорошему это не приводило. Два парня просто стали зависимы от алкоголя. Причем один зависимость приобрел еще тогда, когда занимался спортом. Он выпивал больше бутылки. Человеку пытались что-то объяснить, отчисляли из команды. Через какое-то время он нашел в себе силы закодироваться, вернулся и даже показал свой лучший результат – 11-е место на чемпионате мира 2001 года. Где он сейчас? Живет в Новополоцке, раньше водителем работал, а чем сейчас занимается, не знаю. Фамилию называть не буду. Я просто все клоню к тому, что спорт и выпивка – несовместимы, – сказал Долидович.

«Был увлечен спортом настолько, что доходило до лунатизма». Лучший белорусский лыжник, каким мы его не знали