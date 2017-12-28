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«Локомотив» проявляет интерес к Бен-Арфа

28.12.2017 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен-Арфа начал рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

На данный момент в услугах Бен-Арфа заинтересованы «Локомотив» и «Лестер». Футболист отдает предпочтение английской команде.

В этом сезоне француз не провел ни одного матча. Ранее сообщалось, что он требует от «ПСЖ» 10 миллионов евро за расторжение контракта.

Подробную статистику выступлений Бен-Арфа вы можете посмотреть здесь.

 
 
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Полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен-Арфа начал рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

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