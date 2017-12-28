«Локомотив» проявляет интерес к Бен-Арфа

Полузащитник Хатем Бен-Арфа начал рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

На данный момент в услугах Бен-Арфа заинтересованы и «Лестер». Футболист отдает предпочтение английской команде.

В этом сезоне француз не провел ни одного матча. Ранее сообщалось, что он требует от «ПСЖ» 10 миллионов евро за расторжение контракта.

Подробную статистику выступлений Бен-Арфа вы можете посмотреть здесь .