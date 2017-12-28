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Globe Soccer Awards-2017: Роналду – лучший игрок, «Реал» — лучший клуб, Зидан – лучший тренер, испанская примера – лучшая лига

28.12.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам уходящего года.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшего футболиста, лучшим клубом назван «Реал».

Лучшим тренером стал Зинедин Зидан («Реал»). Лучшей лигой года признана испанская примера.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев был назван лучшим руководителем футбольного клуба.

 
 
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Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам уходящего года.

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