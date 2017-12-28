Сергей Канашиц: «Наверное, в Дулубе есть нечто такое, что притягивает к нему внимание. Но ему уже 52 года, а успехов за плечами нет»

Журналист Сергей Канашиц задался вопросом о том, нужен ли БАТЭ возможный новый главный тренер в лице Олега Дулуба.

«Первый вопрос, которым задаются обыватели: а зачем, собственно, БАТЭ Дулуб? В принципе. Чем он, к примеру, лучше имеющегося в наличии Александра Ермаковича? Даже если работой нынешнего наставника были недовольны. Даже если считать, что Ермаковичу пришла пора уходить и пробовать себя на новом месте. Даже если предположить, что сменой тренера руководство хочет команду встряхнуть или вообще взять курс на новую модель построения игры и клубного развития. Вы полагаете, Дулуб под все эти «даже если» подходит? Неужели БАТЭ нарушит свои традиции и впервые в истории пригласит на должность главного тренера не взрощенного на своих хлебах и родным молоком тренера, а специалиста со стороны? Не имеющего и не имевшего к клубу совершенно никакого отношения. За какие заслуги и под какие перспективы?

Наверное, в Олеге Дулубе есть нечто такое, что притягивает к нему внимание. Очень много приходилось слышать, что тренер он грамотный и весьма теоретически подкованный. Но ему уже 52 года, а успехов за плечами нет. Ни в карьере игрока, ни как тренера. Хотя биография, признаемся, очень занимательная.

Вчера в СМИ гуляла новость, что возрастной уругвайский форвард Себастьян Абреу обновил рекорд по числу клубов. 41–летний игрок подписал контракт с чилийским «Аудакс Итальяно», который стал для него 26–й командой в карьере. Так я вам скажу, что Олег Дулуб в этом плане тоже был еще тот пилигрим, за 18 лет карьеры сменив 19 клубов! Где только не играл: и в Латвии, и в России, и в Финляндии, и даже в Китае. Став тренером, манеру менять места, пароли и явки Дулуб за собою сохранил: 15 лет тренерского стажа и 14 клубов, в которых работал в той или иной должности. Впечатляющая и довольно странная статистика.

Практически нигде больше двух лет Олег Анатольевич не задерживался. Наверное, это как раз тот случай, когда и как игрок, и как тренер он долго и упорно искал, но не находил своей команды. Может, не везло — такое тоже бывает. Может, не хватало выдержки. Может, характера. Может, дело в других качествах. Из того, что вспоминается за последние годы: из минского «Динамо» Дулуба попросили в середине сезона, из «Крумкачоў» он ушел сам, желая профессионально развиваться, с «Карпатами» тоже была какая–то странная история. И вот очередной досрочный уход — из «Черноморца», в котором тренер отработал всего три месяца. Вроде бы расстались полюбовно, так как наставник получил «предложение, от которого не смог отказаться». А с другой стороны, говорят, что Дулуба обязали вернуть в клубную кассу все деньги, которые он получил за время работы с командой. Включая даже квартирные. Ради чего? Скоро, надо полагать, узнаем», – написал Канашиц для «СБ-Беларусь сегодня».