ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джокович, вероятно, не вернется на корт в ближайшее время

29.12.2017 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби.

Причиной отказа 30-летнего серба стала боль в правом локте, из-за травмы которого он не играл после «Уимблдона».

«Мне очень жаль сниматься с турнира. К сожалению, последние несколько дней у меня болит локоть, и мои врачи после обследования посоветовали мне не рисковать и отказаться от выступления, чтобы продолжить лечение.

Я очень расстроен, потому что очень хотел вернуться на корт. Я с большой радостью тренировался и готовился к сезону, и турнир в Абу-Даби – часть этой подготовки, которую я всегда провожу с удовольствием. Теперь мне нужно принять сложившуюся ситуацию и ждать результатов процедур, чтобы снова начать играть. Это может отложить мое возвращение в тур. Окончательное решение мы примем в ближайшие дни».

Добавим, в Абу-Даби Джоковича заменит Энди Маррей, который также готовится вернуться после травмы и первоначально планировал на турнире только тренироваться.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
МЧМ-2018. Беларусь против России, Канада сыграет с США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика