Моуринью посоветовал журналистам спрашивать Клоппа о многомиллионных трансферах

Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на просьбу журналиста прокомментировать свои недавние слова о том, что 300 миллионов фунтов, потраченных манкунианским клубом на трансферы, было недостаточно.

«Я так сказал? Знаете, на мой взгляд, тем, кто говорит об этом в определенном ключе, должен быть Юрген. Будь я одним из вас (журналистов – примечание Tribuna.com), я бы спросил Клоппа по поводу слов, которые он сказал в прошлом году.

Я не говорю конкретно об этом случае [с трансфером ван Дейка], поскольку они в «Ливерпуле» делают то, что хотят, и я никто, чтобы давать комментарии по поводу их действий. Реальность такова, что если они считают футболиста подходящим для их команды, если по-настоящему хотят подписать игрока, то платят названную сумму или же не подписывают его. Вот так устроен рынок.

Поэтому когда мы сравниваем, сколько денег потратили отдельные тренеры и клубы, пытаемся сравнивать… Я не говорю про период десятилетней давности, но даже на отрезке последних трех лет сравнивать невозможно. Нельзя сравнивать реалии разных лет.

Виргил ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола. Он лучше Мальдини, Бергоми или Фердинанда? Вы не можете так сказать. Просто таким образом устроен рынок, и вы платите или не платите.

Если платите, то, конечно же, тратите сумасшедшее количество денег. Но если не платите, то не получаете игрока. Все настолько просто. Поэтому никакой критики по поводу действий «Ливерпуля», просто так обстоят дела», – заявил португалец.

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в прошлом году сказал, что не стал бы тратить 100 миллионов на покупку одного футболиста. Тогда немец рассуждал о переходе полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».