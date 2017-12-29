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«Авангард» уволил Скабелку

29.12.2017 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка отправлен в отставку.

В ближайшее время будет объявлен новый главный тренер команды.

«Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице.

Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф», – говорится в заявлении омского клуба.

Белорусский специалист был назначен главным тренером «Авангарда» в марте 2017 года. Контракт с ним был подписан на три года.

 
 
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Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка отправлен в отставку.

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