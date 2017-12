Австралийская модель и ее подруги загримировались под сестер Уильямс и Брайанта. Ее агентство от нее отказалось

Австралийская модель Софи Эпплгарт и ее подруги стали участницами тематической вечеринки, посвященной спортивным звездам.

Девушки загримировались под Серену и Винус Уильямс и Кобе Брайанта. Их фотографии в соцсетях вызвали недовольство. Девушек обвинили в расизме, после чего снимки были удалены, а их аккаунты закрыты.

Агентство Chic Management, ранее представлявшее Эпплгарт, удалило ее профиль со своего сайта.

Грим, который применяют люди с более светлым цветом кожи, чтобы изобразить темнокожего человека, – так называемый «блэкфэйс» – исторически считается выражением неуважения к темнокожим людям.

Напомним, ранее в этом месяце в аналогичную ситуацию попал нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. Он, как и Эпплгарт, отверг расистские мотивы и назвал свой образ темнокожего баскетболиста трибьютом, а не насмешкой. Позднее, однако, футболист извинился.

«У меня не было никакого «расисткого» или других злого умысла. Мы выражали восхищение нашими любимыми спортсменками Сереной и Винус. Никого не хотели обидеть», – приводит слова Эпплгарт ABC News.

TW: Blackface/racism @Chic_Management model Sophie Applegarth has proudly shared photos of herself and friends in blackface for a “sports stars” party pic.twitter.com/x53i1MtEqj