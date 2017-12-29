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«Динамо» Минск – СКА. «Зубры» за три минуты забросили в ворота питерцев 4 шайбы

29.12.2017 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» играет со СКА (4:1, второй период).

Отметим, что команды ушли на первый перерыв при счете 1:0 в пользу питерского клуба.

Во втором периоде минское «Динамо» забросило четыре безответные шайбы в ворота СКА с 22 по 25 минуту. При этом три шайбы минчане провели за 58 секунд.

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» играет со СКА (4:1, второй период).

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