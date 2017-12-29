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«Верес» не договорился с Кучуком по финансовым условиям

29.12.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Вереса» еще не определилось с новым тренером, однако фамилия наставника станет известна в ближайшее время.

Сегодня клуб подтвердил расставание с тренером Юрием Виртом, с которым контракт разорван по взаимному согласию сторон.

«Верес» занимается поисками нового наставника, обозначив небольшой список кандидатов. В него не входит опытный Виталий Кварцяный, от варианта с которым было решено отказаться.

Среди рассматриваемых вариантов был белорус Леонид Кучук, однако с ним не сумели договориться по финансовым вопросам.

Еще одним (и главным) претендентом называют белоруса Анатолия Юревича.

В Украине он трудился спортивным директором Металлурга Запорожье (2004-2007). 

Сообщается, что фамилию тренера Верес объявит завтра.

 
 
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Руководство «Вереса» еще не определилось с новым тренером, однако фамилия наставника станет известна в ближайшее время.

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