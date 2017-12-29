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«Верес» не договорился с Кучуком по финансовым условиям
29.12.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «Вереса» еще не определилось с новым тренером, однако фамилия наставника станет известна в ближайшее время.
Сегодня клуб подтвердил расставание с тренером Юрием Виртом, с которым контракт разорван по взаимному согласию сторон.
«Верес» занимается поисками нового наставника, обозначив небольшой список кандидатов. В него не входит опытный Виталий Кварцяный, от варианта с которым было решено отказаться.
Среди рассматриваемых вариантов был белорус Леонид Кучук, однако с ним не сумели договориться по финансовым вопросам.
Еще одним (и главным) претендентом называют белоруса Анатолия Юревича.
В Украине он трудился спортивным директором Металлурга Запорожье (2004-2007).
Сообщается, что фамилию тренера Верес объявит завтра.
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Руководство «Вереса» еще не определилось с новым тренером, однако фамилия наставника станет известна в ближайшее время.
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