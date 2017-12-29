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Горди Дуайер: «Благодарен болельщикам. Они нас сегодня завели и мы вышли вперед за считанные минуты»

29.12.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над СКА (6:3).

«Хотел бы отметить две вещи. Во-первых, игру Йонаса Энрота в воротах. Он был просто великолепен. Он очень много нас выручал сегодня. Хотел бы поблагодарить и болельщиков. Именно они нас сегодня завели в начале второго периода и позволили выйти вперед за считанные минуты. Благодаря им мы сегодня выиграли.

В Новом году желаю всем болельщикам веры в команду. Вся команда очень сильно старалась. Думаю, мы продолжим играть в следующем году как и сегодня», – сказал Дуайер в эфире «Беларусь 5».

 

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над СКА (6:3).

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