Горди Дуайер: «Благодарен болельщикам. Они нас сегодня завели и мы вышли вперед за считанные минуты»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над СКА (6:3).

«Хотел бы отметить две вещи. Во-первых, игру Йонаса Энрота в воротах. Он был просто великолепен. Он очень много нас выручал сегодня. Хотел бы поблагодарить и болельщиков. Именно они нас сегодня завели в начале второго периода и позволили выйти вперед за считанные минуты. Благодаря им мы сегодня выиграли.

В Новом году желаю всем болельщикам веры в команду. Вся команда очень сильно старалась. Думаю, мы продолжим играть в следующем году как и сегодня», – сказал Дуайер в эфире «Беларусь 5».