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Горди Дуайер: «Благодарен болельщикам. Они нас сегодня завели и мы вышли вперед за считанные минуты»
29.12.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над СКА (6:3).
«Хотел бы отметить две вещи. Во-первых, игру Йонаса Энрота в воротах. Он был просто великолепен. Он очень много нас выручал сегодня. Хотел бы поблагодарить и болельщиков. Именно они нас сегодня завели в начале второго периода и позволили выйти вперед за считанные минуты. Благодаря им мы сегодня выиграли.
В Новом году желаю всем болельщикам веры в команду. Вся команда очень сильно старалась. Думаю, мы продолжим играть в следующем году как и сегодня», – сказал Дуайер в эфире «Беларусь 5».
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Горди Дуайер: «Благодарен болельщикам. Они нас сегодня завели и мы вышли вперед за считанные минуты»
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над СКА (6:3).
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