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Минское «Динамо» второй раз за сезон победило СКА
29.12.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило СКА (6:3).
«Динамо» обыграло СКА во второй раз в сезоне. 19 декабря минчане победили в Санкт-Петербурге со счетом 3:2 в серии буллитов.
Дважды выиграть у СКА в нынешнем сезоне получилось только у «Сочи».
Помимо этого, питерский клуб впервые в этом сезоне пропустил шесть голов за игру.
Также для СКА это поражение стало вторым подряд, ранее они проиграли «Автомобилисту» (3:4).
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло СКА (6:3).
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