Минское «Динамо» второй раз за сезон победило СКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило СКА (6:3).

«Динамо» обыграло СКА во второй раз в сезоне. 19 декабря минчане победили в Санкт-Петербурге со счетом 3:2 в серии буллитов.

Дважды выиграть у СКА в нынешнем сезоне получилось только у «Сочи».

Помимо этого, питерский клуб впервые в этом сезоне пропустил шесть голов за игру.

Также для СКА это поражение стало вторым подряд, ранее они проиграли «Автомобилисту» (3:4).