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«Тур де Ски». Ван дер Граф одержала победу в коньковом спринте

30.12.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в швейцарском Ленцерхайде стартовала многодневка «Тур де Ски».  

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

1. Лорьен ван дер Граф (Швейцария) 
2. Софи Колдуэл (США) 
3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) 
4. Наталья Непряева (Россия) 
5. Джессика Диггинс (США) 
6. Сандра Рингвальд (Германия) 
7. Хайди Венг (Норвегия)
8. Криста Пярмякоски (Финляндия)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

 
 
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Сегодня в швейцарском Ленцерхайде стартовала многодневка «Тур де Ски».

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