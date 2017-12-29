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«Тур де Ски». Ван дер Граф одержала победу в коньковом спринте
30.12.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в швейцарском Ленцерхайде стартовала многодневка «Тур де Ски».
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины
Спринт, свободный стиль
1. Лорьен ван дер Граф (Швейцария)
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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Сегодня в швейцарском Ленцерхайде стартовала многодневка «Тур де Ски».
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