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Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной», «Верона» против «Ювентуса»
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В 19-м туре серии А «Наполи» сыграет с «Кротоне», «Интер» – с «Лацио», «Ювентус» отправится в гости к «Вероне».
Чемпионат Италии
19-й тур
- Дата проведения
-
29 декабря, 22.45, «Эцио Шида»
- Гол:
-
0:1 –
17 Гамшик.
Кротоне –
Кордац, Фараони (Ромеро, 81), Симич (Сампиризи, 46), Чеккерини, Мартелла, Роден, Барберис (Крочата, 73), Мандрагора, Тротта, Будимир, Стоян.
Наполи –
Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 77), Гамшик, Кальехон, Мертенс (Рог, 89), Инсинье (Зелиньски, 67).
- Предупреждения:
-
Жоржиньо
(30), Чеккерини
(39), Альбиоль
(51).
- Дата проведения
-
30 декабря, 14.30, «Артемио Франки»
- Голы:
-
1:0 –
71 Симеоне,
1:1 –
74 Чалханоглу.
Фиорентина –
Спортьелло, Пеццелья (Витор Уго, 73), Бираги, Лорини, Астори, Верету, Бадель, Бенасси (Эссерик, 66), Жил Диаш (Кьеза, 54), Терео, Симеоне.
Милан –
Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Романьоли, Бонавентура (Андре Силва, 72), Монтоливо, Сусо, Кессиэ (Локателли, 90), Борини (Чалханоглу, 53), Кутроне.
- Предупреждения:
-
Романьоли
(39), Верету
(82).
- Дата проведения
-
30 декабря, 17.00, «Олимпико ди Торино»
Торино –
Сиригу, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри, Бурдиссо, Оби, Вальдифьори, Яго Фальке, Ринкон, Беренгер, Ньянг.
Дженоа –
Перин, Сполли, Зуканович, Рози, Иццо, Бертолаччи, Лаксальт, Таарабт, Ригони, Велозу, Пандев.
- Предупреждение:
-
Рози
(38).
- Дата проведения
-
30 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
Сампдория –
Вивиано, Сильвестре, Стринич, Сала, Феррари, Баррето, Торрейра, Рамирес, Прат, Капрари, Куальярелла.
СПАЛ –
Гомис, Викари, Фелипе, Маттьелло, Саламон, Скьяттарелла, Ладзари, Грасси, Вивиани, Флоккари, Антенуччи.
- Предупреждения:
-
Вивиани
(13), Баррето
(15), Рамирес
(39).
- Дата проведения
-
30 декабря, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Гол:
-
1:0 –
31 Пеллегрини.
Рома –
Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Наингголан, Флоренци, Пеллегрини, де Росси, Перотти, Шик, Джеко.
Сассуоло –
Консильи, Каннаваро, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан, Маньянелли, Политано, Миссироли, Рагуза, Фальчинелли.
- Дата проведения
-
30 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
-
1:0 –
27, автогол Ларангейра,
1:1 –
37 Видмер.
Болонья –
Миранте, Гонсалес, Масина, Мбайе, Хеландер, Надь, Пульгар, Верди, Донса, Ди Франческо, Дестро.
Удинезе –
Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Ларсен, Янкто, Барак, Бехрами, Видмер, Лопес, Лазанья.
- Дата проведения
-
30 декабря, 17.00, «Чиро Вигорито»
Беневенто –
Белец, Лучони, Коста, Венути, Гимсити, Мемушай, Виола, Париджини (Д'Алессандро, 40), Бриньола, Кода, Ломбарди.
Кьево –
Соррентино, Томович, Гобби, Каччаторе, Цесар, Депаоли, Радованович, Бирса, Хетемай, Инглезе, Пеллиссье.
- Предупреждение:
-
Радованович
(30).
- Дата проведения
-
30 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
-
0:1 –
6 Паволетти,
0:2 –
23 Падоин.
Аталанта –
Голлини, Манчини, Масьелло, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, Иличич, де Рон, Гомес, Петанья.
Кальяри –
Биттенкур, Чеппителли, Мианге, Романья, Андреолли, Чигарини, Падоин, Ионицэ, Фараго, Фариас, Паволетти.
- Предупреждение:
-
Чигарини
(21).
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 19-м туре серии А «Наполи» сыграет с «Кротоне», «Интер» – с «Лацио», «Ювентус» отправится в гости к «Вероне».
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