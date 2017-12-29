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Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной», «Верона» против «Ювентуса»

30.12.2017 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 19-м туре серии А «Наполи» сыграет с «Кротоне», «Интер» – с «Лацио», «Ювентус» отправится в гости к «Вероне».

Чемпионат Италии

19-й тур

Кротоне – Наполи 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
29 декабря, 22.45, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 17 Гамшик.
КротонеКордац, Фараони (Ромеро, 81), Симич (Сампиризи, 46), Чеккерини, Мартелла, Роден, Барберис (Крочата, 73), Мандрагора, Тротта, Будимир, Стоян.
НаполиРейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 77), Гамшик, Кальехон, Мертенс (Рог, 89), Инсинье (Зелиньски, 67).
Предупреждения:
Жоржиньо (30), Чеккерини (39), Альбиоль (51).

 

Фиорентина – Милан 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
30 декабря, 14.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 71 Симеоне, 1:1 – 74 Чалханоглу.
ФиорентинаСпортьелло, Пеццелья (Витор Уго, 73), Бираги, Лорини, Астори, Верету, Бадель, Бенасси (Эссерик, 66), Жил Диаш (Кьеза, 54), Терео, Симеоне.
МиланДоннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Романьоли, Бонавентура (Андре Силва, 72), Монтоливо, Сусо, Кессиэ (Локателли, 90), Борини (Чалханоглу, 53), Кутроне.
Предупреждения:
Романьоли (39), Верету (82).

 

Торино – Дженоа 0:0 (перерыв)
Дата проведения
30 декабря, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
ТориноСиригу, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри, Бурдиссо, Оби, Вальдифьори, Яго Фальке, Ринкон, Беренгер, Ньянг.
ДженоаПерин, Сполли, Зуканович, Рози, Иццо, Бертолаччи, Лаксальт, Таарабт, Ригони, Велозу, Пандев.
Предупреждение:
Рози (38).

 

Сампдория – СПАЛ 0:0 (перерыв)
Дата проведения
30 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
СампдорияВивиано, Сильвестре, Стринич, Сала, Феррари, Баррето, Торрейра, Рамирес, Прат, Капрари, Куальярелла.
СПАЛГомис, Викари, Фелипе, Маттьелло, Саламон, Скьяттарелла, Ладзари, Грасси, Вивиани, Флоккари, Антенуччи.
Предупреждения:
Вивиани (13), Баррето (15), Рамирес (39).

 

Рома – Сассуоло 1:0 (перерыв)
Дата проведения
30 декабря, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 31 Пеллегрини.
РомаАлиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Наингголан, Флоренци, Пеллегрини, де Росси, Перотти, Шик, Джеко.
СассуолоКонсильи, Каннаваро, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан, Маньянелли, Политано, Миссироли, Рагуза, Фальчинелли.

 

Болонья – Удинезе 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
30 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27, автогол Ларангейра, 1:1 – 37 Видмер.
БолоньяМиранте, Гонсалес, Масина, Мбайе, Хеландер, Надь, Пульгар, Верди, Донса, Ди Франческо, Дестро.
УдинезеБиссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Ларсен, Янкто, Барак, Бехрами, Видмер, Лопес, Лазанья.

 

Беневенто – Кьево 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
30 декабря, 17.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика
БеневентоБелец, Лучони, Коста, Венути, Гимсити, Мемушай, Виола, Париджини (Д'Алессандро, 40), Бриньола, Кода, Ломбарди.
КьевоСоррентино, Томович, Гобби, Каччаторе, Цесар, Депаоли, Радованович, Бирса, Хетемай, Инглезе, Пеллиссье.
Предупреждение:
Радованович (30).

 

Аталанта – Кальяри 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
30 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 6 Паволетти, 0:2 – 23 Падоин.
АталантаГоллини, Манчини, Масьелло, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, Иличич, де Рон, Гомес, Петанья.
КальяриБиттенкур, Чеппителли, Мианге, Романья, Андреолли, Чигарини, Падоин, Ионицэ, Фараго, Фариас, Паволетти.
Предупреждение:
Чигарини (21).

 

Интер – Лацио
Дата проведения
30 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Ювентус
Дата проведения
30 декабря, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 19-м туре серии А «Наполи» сыграет с «Кротоне», «Интер» – с «Лацио», «Ювентус» отправится в гости к «Вероне».

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