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Дмитрий Лебедев: «Да, предлагал свои услуги другим клубам. Но оказался не нужен»
30.12.2017 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Городеи» Дмитрий Лебедев рассказал о том, как предлагал свои услуги другим клубам.
– Дмитрий, вы недавно
– Да, хотелось перейти на другой уровень, бороться за высокие места. Получилось так, что оказался не нужен, но ничего страшного в этом не вижу. Звонил не лично я, а хороший знакомый, который занимается моими делами. Это не официальный мой агент, просто помогает мне. Поэтому не знаю, какой состоялся разговор.
– Сразу после этого решили продлить контракт с клубом?
— Да, потому что не видел смысл дергаться куда-то еще. Конечно, любой уважающий себя футболист хочет перейти либо в минское «Динамо», либо в «Шахтер», либо в БАТЭ. Не получилось, поэтому заключил новое соглашение с «Городеей», – сказал Лебедев.
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Полузащитник «Городеи» Дмитрий Лебедев рассказал о том, как предлагал свои услуги другим клубам.
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