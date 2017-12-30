Дмитрий Лебедев: «Да, предлагал свои услуги другим клубам. Но оказался не нужен»

Полузащитник «Городеи» Дмитрий Лебедев рассказал о том, как предлагал свои услуги другим клубам.

– Дмитрий, вы недавно рассказывали , что сами предлагали свои услуги двум клубам из числа призеров последнего первенства…

– Да, хотелось перейти на другой уровень, бороться за высокие места. Получилось так, что оказался не нужен, но ничего страшного в этом не вижу. Звонил не лично я, а хороший знакомый, который занимается моими делами. Это не официальный мой агент, просто помогает мне. Поэтому не знаю, какой состоялся разговор.

– Сразу после этого решили продлить контракт с клубом?

— Да, потому что не видел смысл дергаться куда-то еще. Конечно, любой уважающий себя футболист хочет перейти либо в минское «Динамо», либо в «Шахтер», либо в БАТЭ. Не получилось, поэтому заключил новое соглашение с «Городеей», – сказал Лебедев.