Михаил Грабовский: «Даже не знаю, когда вернусь. Голова еще болит»

Белорусский форвард «Вегаса» Михаил Грабовский рассказал о том, что не знает о точных сроках своего возвращения на лед.

«Даже не знаю, когда вернусь. Голова еще болит. Так пятое сотрясение в карьере. Из-за этого такие последствия. Постараюсь вернуться в хоккей, – сказал Грабовский.

Последний раз Грабовский появлялся на в начале 2016 года еще в составе «Айлендерс».