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Михаил Грабовский: «Даже не знаю, когда вернусь. Голова еще болит»

30.12.2017 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский форвард «Вегаса» Михаил Грабовский рассказал о том, что не знает о точных сроках своего возвращения на лед.

«Даже не знаю, когда вернусь. Голова еще болит. Так пятое сотрясение в карьере. Из-за этого такие последствия. Постараюсь вернуться в хоккей, – сказал Грабовский.

Последний раз Грабовский появлялся на в начале 2016 года еще в составе «Айлендерс».

 
 
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Белорусский форвард «Вегаса» Михаил Грабовский рассказал о том, что не знает о точных сроках своего возвращения на лед.

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