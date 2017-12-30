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Михаил Грабовский: «Даже не знаю, когда вернусь. Голова еще болит»
30.12.2017 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский форвард «Вегаса» Михаил Грабовский рассказал о том, что не знает о точных сроках своего возвращения на лед.
«Даже не знаю, когда вернусь. Голова еще болит. Так пятое сотрясение в карьере. Из-за этого такие последствия. Постараюсь вернуться в хоккей, – сказал Грабовский.
Последний раз Грабовский появлялся на в начале 2016 года еще в составе «Айлендерс».
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Белорусский форвард «Вегаса» Михаил Грабовский рассказал о том, что не знает о точных сроках своего возвращения на лед.
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