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Дмитрий Коробов: «Для американцев все русскоговорящие — бандиты. Меня называли КГБэшником»

30.12.2017 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Коробов поделился воспоминаниями о североамериканском периоде карьеры.

«Как в Америке отмечают Новый год? Вообще-то Новый год там не празднуется, все внимание — Рождеству: с 25 по 30 декабря американцы официально отдыхают – в это время даже тренировок не было. В рождественские выходные получилось съездить развеяться в Нью-Йорк.

А что касается 31 декабря, в мой первый год на этот день выпал матч, и лишь за 15 минут до Нового года успели еще с одним парнем из команды приехать к нам домой.

Что мне дарили партнеры? Красную майку с надписью «СССР» и кепку. Вообще, в первый год меня и моего товарища называли КГБэшниками.

В Америке почему-то есть стереотип, что все русскоговорящие – бандиты или как-то иначе связаны с криминалом. В общем, к подаркам старались подходить с юмором», — сказал Коробов.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Коробов поделился воспоминаниями о североамериканском периоде карьеры.

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