БАТЭ опубликовал билетную программу на сезон-2018

БАТЭ опубликовал билетную программу на предстоящий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

«Прежде всего просим обратить внимание на существенные ИЗМЕНЕНИЯ по сравнению с предыдущим годом.

1. Теперь приобрести клубные карты категории «Абонемент» можно практически на любое место «Борисов-Арены» – например, на нижние ряды, в том числе за воротами.

2. Переменная информация на клубной карте (трибуна, сектор, ряд, место) будет печататься на глазах покупателя при ее оплате.

3. Отменяются клубные карты «Абонемент льготный». В виде альтернативы предлагаются клубные карты 4-й категории.

4. Клубная карта «Детская» отныне доступна на секторах любой ценовой категории, в том числе рядом с родителями, причем с соответствующей скидкой.

ВНИМАНИЕ! Всем обладателям клубных карт минувшего сезона предложат скидку в 5 рублей на первом этапе продаж клубных карт-2018, но только на карты 1-й, 2-й и 3-й категорий. О времени действия скидки будет сообщено при анонсе старта продаж клубных карт», – говорится в сообщении БАТЭ.

Подробности читайте на официальном сайте клуба.







