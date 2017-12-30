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БАТЭ опубликовал билетную программу на сезон-2018
30.12.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ опубликовал билетную программу на предстоящий сезон, сообщает официальный сайт клуба.
«Прежде всего просим обратить внимание на существенные ИЗМЕНЕНИЯ по сравнению с предыдущим годом.
1. Теперь приобрести клубные карты категории «Абонемент» можно практически на любое место «Борисов-Арены» – например, на нижние ряды, в том числе за воротами.
2. Переменная информация на клубной карте (трибуна, сектор, ряд, место) будет печататься на глазах покупателя при ее оплате.
3. Отменяются клубные карты «Абонемент льготный». В виде альтернативы предлагаются клубные карты 4-й категории.
4. Клубная карта «Детская» отныне доступна на секторах любой ценовой категории, в том числе рядом с родителями, причем с соответствующей скидкой.
ВНИМАНИЕ! Всем обладателям клубных карт минувшего сезона предложат скидку в 5 рублей на первом этапе продаж клубных карт-2018, но только на карты 1-й, 2-й и 3-й категорий. О времени действия скидки будет сообщено при анонсе старта продаж клубных карт», – говорится в сообщении БАТЭ.
Подробности читайте на официальном сайте клуба.
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БАТЭ опубликовал билетную программу на предстоящий сезон, сообщает официальный сайт клуба.
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