Славолюб Муслин: «Не дал президенту Футбольного союза Сербии выбирать тактику и состав на матчи ЧМ-2018»

Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин рассказал о причинах, которые вынудили его подать в отставку.

«Очевидно, что последние несколько месяцев я жил в неведении. Я думал, что меня отправили в отставку потому, что я не дал президенту Футбольного союза Сербии составить заявку и выбирать тактику на матчи ЧМ-2018 в России», – сказал Муслин.

Ранее президент организации Славиша Кокеза сообщил о том, что 64-летний специалист был уволен из-за того, что он отказался вызвать в сборную несколько талантливых футболистов.

Напомним, в штаб Муслина входил белорусский специалист Сергей Гуренко.