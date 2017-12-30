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Славолюб Муслин: «Не дал президенту Футбольного союза Сербии выбирать тактику и состав на матчи ЧМ-2018»
30.12.2017 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин рассказал о причинах, которые вынудили его подать в отставку.
«Очевидно, что последние несколько месяцев я жил в неведении. Я думал, что меня отправили в отставку потому, что я не дал президенту Футбольного союза Сербии составить заявку и выбирать тактику на матчи ЧМ-2018 в России», – сказал Муслин.
Ранее президент организации Славиша Кокеза сообщил о том, что 64-летний специалист был уволен из-за того, что он отказался вызвать в сборную несколько талантливых футболистов.
Напомним, в штаб Муслина входил белорусский специалист Сергей Гуренко.
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Славолюб Муслин: «Не дал президенту Футбольного союза Сербии выбирать тактику и состав на матчи ЧМ-2018»
Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин рассказал о причинах, которые вынудили его подать в отставку.
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