«Тур де Ски». Колонья выиграл классическую «разделку» на 15 км, Сундбю – 3-й, Большунов – 4-й, Устюгов – 10-й

31 декабря в швейцарском Ленцерхайде на многодневке «Тур де Ски» состоялась мужская классическая гонка с раздельного старта на 15 км. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, россиянин Александр Большунов – 4-й, Алексей Червоткин – 5-й, Сергей Устюгов – 10-й.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Гонка с раздельного старта
15 км, классический стиль
1. Дарио Колонья (Швейцария) – 35.29,5
2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 0,6 3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 13,1 4. Александр Большунов (Россия) – 14,0 5. Алексей Червоткин (Россия) – 16,2 6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 21,2 7. Ииво Нисканен (Финляндия) – 22,9 8. Франческо де Фабиани (Италия) – 27,2 9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 32,0 10. Сергей Устюгов (Россия) – 37,1... 13. Станислав Волженцев (Россия) – 48,6... 16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 49,9 17. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 51,8 18. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 52,3 19. Маркус Хельнер (Швеция) – 56,7... 20. Алекс Харви (Канада) – 57,9... 22. Морис Манифика (Франция) – 1.06,0 23. Андрей Ларьков (Россия) – 1.08,0... 29. Иван Якимушкин (Россия) – 1.25,5... 33. Калле Халварссон (Швеция) – 1.29,6... 37. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.38,6... 40. Денис Спицов (Россия) – 1.47,1... 43. Алексей Виценко (Россия) – 1.49,9... 46. Шюр Рете (Норвегия) – 1.59,3... 61. Глеб Ретивых (Россия) – 2.45,0... 72. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 3.14,5
Общий зачет после 2-го этапа
1. Сергей Устюгов (Россия) – 38.05,02. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,6 3. Александр Большунов (Россия) – 12,7 4. Алексей Полторанин (Казахстан) – 22,0 5. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 27,7 6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 39,1... 8. Алексей Червоткин (Россия) – 49,8 9. Алекс Харви (Канада) – 53,8... 13, Эмиль Иверсен (Норвегия) – 59,6 14. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.05,9... 16. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.18,1... 18. Станислав Волженцев (Россия) – 1.20,9... 21. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.24,1 22. Андрей Ларьков (Россия) – 1.30,6...24. Морис Манифика (Франция) – 1.37,3... 27. Калле Халварссон (Швеция) – 1.52,5... 31. Иван Якимушкин (Россия) – 1.59,2... 34. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.02,4...45. Шюр Рете (Норвегия) – 2.33,4... 40. Денис Спицов (Россия) – 2.19,1... 42. Алексей Виценко (Россия) – 2.21,4... 52. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 2.56,1... 57. Глеб Ретивых (Россия) – 3.06,7
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31 декабря в швейцарском Ленцерхайде на многодневке «Тур де Ски» состоялась мужская классическая гонка с раздельного старта на 15 км.
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