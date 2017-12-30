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НБА. «Вашингтон» примет «Чикаго», «Индиана» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
31.12.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Вашингтон» примет на своей площадке «Чикаго».
«Индиана» встретится с «Миннесотой».
НБА
Регулярный чемпионат
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Сегодня, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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