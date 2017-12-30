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НБА. «Вашингтон» примет «Чикаго», «Индиана» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

31.12.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Вашингтон» примет на своей площадке «Чикаго».

«Индиана» встретится с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Чикаго
Дата проведения
31 декабря, 23.30, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

Индиана – Миннесота
Дата проведения
1 января, 01.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Бостон – Бруклин
Дата проведения
1 января, 01.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Лейкерс
Дата проведения
1 января, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Даллас
Дата проведения
1 января, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Шарлотт
Дата проведения
1 января, 03.00, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Мемфис
Дата проведения
1 января, 03.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Финикс – Филадельфия
Дата проведения
1 января, 04.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

 

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 72
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Сегодня, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

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