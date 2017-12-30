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«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Жезус получил травму и покинул поле в слезах

31.12.2017 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил травму в матче премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Бразилец повредил колено в одном из стыков, но вернулся на поле. Однако через несколько минут он лег на газон, сигнализируя о том, что не сможет продолжить игру.

Габриэла заменил нападающий Серхио Агуэро. Жезус покинул поле в слезах.

 
 
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Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил травму в матче премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

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