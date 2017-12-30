«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Жезус получил травму и покинул поле в слезах

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил травму в матче премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Бразилец повредил колено в одном из стыков, но вернулся на поле. Однако через несколько минут он лег на газон, сигнализируя о том, что не сможет продолжить игру.

Габриэла заменил нападающий Серхио Агуэро. Жезус покинул поле в слезах.

Gabriel Jesus se lesiona sozinho e sai de campo chorando em jogo do City https://t.co/AtMBjxEWYJ pic.twitter.com/oJCiM5MDkJ — globoesportecom (@globoesportecom) 31 декабря 2017 г.