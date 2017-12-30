ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гендиректор «Црвены Звезды»: «Неправда, что мы отказались от Иванича, но Милунович в данный момент нужнее»

31.12.2017 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался о возможном приобретении у БАТЭ Мирко Иванича и Неманьи Милуновича.

«БАТЭ хочет выручить за Иванича 1,7 миллионов евро и это почти тот максимум, который «Црвена Звезда» может себе позволить. Мы почти готовы принять его и это неправда, что мы отказались от покупки полузащитника. Милоевич (главный тренер «Црвены Звезды» – прим.) встречался с Мирко и озвучил ему свои требования, рассказал, чего ждет от него, если бы Иванич решился на переход в наш клуб. Но я думаю, что Милунович в данный момент нужнее, особенно если Ле Талек уйдет», – цитирует Терзича football.by со ссылкой на mondo.rs.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался о возможном приобретении у БАТЭ Мирко Иванича и Неманьи Милуновича.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. «Вашингтон» примет «Чикаго», «Индиана» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика