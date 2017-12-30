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Гендиректор «Црвены Звезды»: «Неправда, что мы отказались от Иванича, но Милунович в данный момент нужнее»
31.12.2017 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался о возможном приобретении у БАТЭ Мирко Иванича и Неманьи Милуновича.
«БАТЭ хочет выручить за Иванича 1,7 миллионов евро и это почти тот максимум, который «Црвена Звезда» может себе позволить. Мы почти готовы принять его и это неправда, что мы отказались от покупки полузащитника. Милоевич (главный тренер «Црвены Звезды» – прим.) встречался с Мирко и озвучил ему свои требования, рассказал, чего ждет от него, если бы Иванич решился на переход в наш клуб. Но я думаю, что Милунович в данный момент нужнее, особенно если Ле Талек уйдет», – цитирует Терзича football.by со ссылкой на mondo.rs.
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Гендиректор «Црвены Звезды»: «Неправда, что мы отказались от Иванича, но Милунович в данный момент нужнее»
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался о возможном приобретении у БАТЭ Мирко Иванича и Неманьи Милуновича.
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