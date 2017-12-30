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Герман Титов: «Понимаю, что «Авангард» должен выигрывать всегда»

31.12.2017 17:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Герман Титов дал комментарии после назначения на пост главного тренера «Авангарда».

«Самые положительные эмоции от назначения, потому что я вернулся обратно на эту орбиту, где прошла вся моя жизнь. Я еще не сказал своего последнего слова на тренерском мостике, к тому же меня пригласил такой амбициозный клуб, как «Авангард», который всегда ставит высокие цели. Наши амбиции совпали.

Прекрасно понимаю, что «Авангард» всегда должен выигрывать, поэтому пошел на этот шаг недолго раздумывая, потому что должен доказать самому себе, что могу давать результат как тренер.

Что касается тренерского штаба – сначала необходимо встретиться с каждым в отдельности, поговорить. Потом будем решать.

Из игроков близко знаю Анселя Галимова и Егора Мартынова. С остальными познакомлюсь», – сказал Титов.

 
 
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Герман Титов дал комментарии после назначения на пост главного тренера «Авангарда».

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