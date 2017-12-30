«Ман Сити» второй раз потерял очки в премьер-лиге. Серия из 18 побед прервалась

«Манчестер Сити» не сумел победить «Кристал Пэлас» в 21-м туре премьер-лиги. Матч закончился со счетом 0:0.

Таким образом, прервалась серия из 18 побед «Манчестер Сити» в премьер-лиге. Команда тренера Хосепа Гвардиолы потеряла очки лишь во второй раз в текущем чемпионате. В августе «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).

Команда Гвардиолы продолжает лидировать в премьер-лиге. На ее счету 59 очков после 21 тура.

«Манчестер Сити» мог и проиграть «Кристал Пэлас». На 92-й минуте вратарь Эдерсон отбил мяч после удара с пенальти, который исполнял полузащитник лондонской команды Лука Миливоевич. Сэйв голкипера позволил гостям сохранить ничейный счет.