«Ман Сити» второй раз потерял очки в премьер-лиге. Серия из 18 побед прервалась
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«Манчестер Сити» не сумел победить «Кристал Пэлас» в 21-м туре премьер-лиги. Матч закончился со счетом 0:0.
Таким образом, прервалась серия из 18 побед «Манчестер Сити» в премьер-лиге. Команда тренера Хосепа Гвардиолы потеряла очки лишь во второй раз в текущем чемпионате. В августе «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).
Команда Гвардиолы продолжает лидировать в премьер-лиге. На ее счету 59 очков после 21 тура.
«Манчестер Сити» мог и проиграть «Кристал Пэлас». На 92-й минуте вратарь Эдерсон отбил мяч после удара с пенальти, который исполнял полузащитник лондонской команды Лука Миливоевич. Сэйв голкипера позволил гостям сохранить ничейный счет.
Дата проведения
31 декабря, 15.00,
«Селхерст Парк»
Кристал Пэлас –
, Хеннесси , Томкинс , ван Анхолт , Ридевалд ( Дэнн , 20), Келли , Таунсенд , Фосу-Менса , Миливоевич ( Кабай , 75; Панчон , 90), Ли Чун Юн , Заа .
Бентеке
Манчестер Сити –
, Эдерсон , Мангаля , Данило , Уокер , Отаменди ( Гюндоган , 57), Стерлинг , Фернандиньо ( Бернарду Силва , 81), Туре , де Брюйне , Сане ( Габриэл Жезус , 23).
Агуэро
Предупреждения:
(16), Дэнн
(45), Сане
(48), ван Анхолт
(67), Кабай
(79), Агуэро
(90), Туре
(90), Фернандиньо
(90), Келли
(90). Панчон
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«Манчестер Сити» не сумел победить «Кристал Пэлас» в 21-м туре премьер-лиги.
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