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«Ман Сити» второй раз потерял очки в премьер-лиге. Серия из 18 побед прервалась

31.12.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Сити» не сумел победить «Кристал Пэлас» в 21-м туре премьер-лиги. Матч закончился со счетом 0:0.

Таким образом, прервалась серия из 18 побед «Манчестер Сити» в премьер-лиге. Команда тренера Хосепа Гвардиолы потеряла очки лишь во второй раз в текущем чемпионате. В августе «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1).

Команда Гвардиолы продолжает лидировать в премьер-лиге. На ее счету 59 очков после 21 тура.

«Манчестер Сити» мог и проиграть «Кристал Пэлас». На 92-й минуте вратарь Эдерсон отбил мяч после удара с пенальти, который исполнял полузащитник лондонской команды Лука Миливоевич. Сэйв голкипера позволил гостям сохранить ничейный счет.

Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
31 декабря, 15.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Кристал ПэласХеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Ридевалд, Дэнн (Келли, 20), Таунсенд, Фосу-Менса, Миливоевич, Кабай (Панчон, 75; Ли Чун Юн, 90), Заа, Бентеке.
Манчестер СитиЭдерсон, Мангаля, Данило, Уокер, Отаменди, Гюндоган (Стерлинг, 57), Фернандиньо, Бернарду Силва (Туре, 81), де Брюйне, Сане, Габриэл Жезус (Агуэро, 23).
Предупреждения:
Дэнн (16), Сане (45), ван Анхолт (48), Кабай (67), Агуэро (79), Туре (90), Фернандиньо (90), Келли (90), Панчон (90).

 
 
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«Манчестер Сити» не сумел победить «Кристал Пэлас» в 21-м туре премьер-лиги.

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«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Эдерсон отразил пенальти на 92-й минуте при счете 0:0
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