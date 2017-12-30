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«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Эдерсон отразил пенальти на 92-й минуте при счете 0:0

31.12.2017 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон отразил удар с пенальти на 92-й минуте матча против «Кристал Пэлас» (0:0).

Бразильский вратарь отбил мяч ногами. Пенальти исполнял полузащитник Лука Миливоевич.

 

 
 
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон отразил удар с пенальти на 92-й минуте матча против «Кристал Пэлас» (0:0).

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