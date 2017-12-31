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«Тур де Ски». Остберг победила в гонке на 10 км классическим стилем, Венг – 2-я
31.12.2017 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в швейцарском Ленцерхайде прошел второй этап многодневки «Тур де Ски». У женщины в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем победила Ингвильд Флюгстад Остберг из Норвегии.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины
Гонка с раздельного старта
10 км, классический стиль
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.59,4
Общий зачет после 1-го этапа
1. Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 2.31,9
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Сегодня в швейцарском Ленцерхайде прошел второй этап многодневки «Тур де Ски».
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