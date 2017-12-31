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«Тур де Ски». Остберг победила в гонке на 10 км классическим стилем, Венг – 2-я

31.12.2017 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в швейцарском Ленцерхайде прошел второй этап многодневки «Тур де Ски». У женщины в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем победила Ингвильд Флюгстад Остберг из Норвегии. 

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Гонка с раздельного старта

10 км, классический стиль

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.59,4
2. Хайди Венг (Норвегия) – 25,7
3. Сэди Бьорнсен (США) – 42,2
4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 48,9
5. Анна Хааг (Норвегия) – 52,6
6. Николь Фессель (Германия) – 58,2

Общий зачет после 1-го этапа

1. Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 2.31,9
2. Софи Колдуэл (США) – 5,6
3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 12,7
4. Джессика Диггинс (США) – 14,7
5. Наталья Непряева (Россия) – 16,4
6. Сандра Рингвальд (Германия) – 21,3
7. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 29,2
8. Хайди Венг (Норвегия) – 31,3
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 33,4...
14. Сэди Бьорнсен (США) – 52,4...
16. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 54,5...
20. Катрин Харшем (Норвегия) – 56,8...
21. Кертту Нисканен (Финляндия) – 57,3
22. Астрид Якобсен (Норвегия) – 58,0...
44. Киккан Рэнделл (США) – 1.08,5...
52. Анна Хааг (Швеция) – 1.11,7...

 
 
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Сегодня в швейцарском Ленцерхайде прошел второй этап многодневки «Тур де Ски».

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