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Редакция Tribuna.com поздравляет с Новым годом!
31.12.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Это был не лучший год для белорусского спорта. Мы очень надеемся, что в 2018-м побед будет все же больше, чем поражений, положительных комментариев – больше, чем отрицательных, а плюсов – больше, чем минусов.
С Новым годом!
Спасибо, что вы с нами. И приходите еще. Мы уже знаем, чем вас порадовать в 2018-м.
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Это был не лучший год для белорусского спорта.
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