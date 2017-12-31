Редакция Tribuna.com поздравляет с Новым годом!

Это был не лучший год для белорусского спорта. Мы очень надеемся, что в 2018-м побед будет все же больше, чем поражений, положительных комментариев – больше, чем отрицательных, а плюсов – больше, чем минусов.

С Новым годом!

Спасибо, что вы с нами. И приходите еще. Мы уже знаем, чем вас порадовать в 2018-м.