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«Тур де Ски». Колонья победил в гонке преследования на 15 км «коньком», Устюгов – 2-й, Большунов – 3-й, Сундбю – 6-й
01.01.2018 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Швейцарский лыжник Дарио Колонья выиграл гонку преследования на 15 км коньковым стилем на третьем этапе «Тур де Ски». Вторым финишировал россиянин Сергей Устюгов, его соотечественник Александр Большунов показал третий результат.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Гонка преследования
15 км, свободный стиль
1. Дарио Колонья (Швейцария) – 34.56,6
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«Тур де Ски». Колонья победил в гонке преследования на 15 км «коньком», Устюгов – 2-й, Большунов – 3-й, Сундбю – 6-й
Швейцарский лыжник Дарио Колонья выиграл гонку преследования на 15 км коньковым стилем на третьем этапе «Тур де Ски».
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