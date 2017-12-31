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«Ливерпуль» подаст в суд на Nike за презентацию Коутиньо в форме «Барселоны»
01.01.2018 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американская компания Nike может столкнуться с юридическими последствиями после представления полузащитника
Технический спонсор каталонцев 31 декабря
Теперь англичане намерены подать в суд на Nike, сообщает ESPN Brasil.
Кроме того, по
Напомним, летом «Ливерпуль» отклонил три предложения «Барселоны» по Коутиньо (последнее – 115 миллионов фунтов), который является приоритетной трансферной целью каталонцев.
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Американская компания Nike может столкнуться с юридическими последствиями после представления полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в качестве игрока...
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