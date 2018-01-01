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Журналист Onda Cero: «Сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов бонусов»

01.01.2018 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес озвучил информацию о сумме трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Мне сказали, что сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов», – написал Мартинес в своем твиттере.

Ранее компания Nike представила Коутиньо в качестве игрока «Барселоны», после чего сообщалось, что «Ливерпуль» подаст в суд на компанию и будет требовать у «Барселоны» «астрономическую» сумму за игрока.

 
 
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Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес озвучил информацию о сумме трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

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