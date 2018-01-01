|
Журналист Onda Cero: «Сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов бонусов»
01.01.2018 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес озвучил информацию о сумме трансфера полузащитника
«Мне сказали, что сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов», – написал Мартинес в своем твиттере.
Ранее компания Nike
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Onda Cero: «Сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов бонусов»
Журналист Onda Cero Альфредо Мартинес озвучил информацию о сумме трансфера полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии