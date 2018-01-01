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ЦСКА готов предложить до 9 млн евро за хавбека «Флуминенсе» Вендела

01.01.2018 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Флуминенсе» Вендел Вале по-прежнему интересен ЦСКА и «Спортингу».

Португальцы не могут договориться о трансфере 20-летнего бразильца с «Флуминенсе» и компанией Stellar Group, также владеющей правами на игрока.

ЦСКА, ранее предлагавший 6 миллионов евро за 80% прав на Вендела, повысил сумму до 8 миллионов. Руководители московского клуба дали понять, что готовы предложить до 9 миллионов.

Сам Вендел склоняется к варианту с переходом в клуб из Лиссабона, однако ЦСКА предлагает игроку более выгодные условия.

В ноябре сообщалось, что «ПСЖ» договорился о переходе Вендела за 10 миллионов евро, но трансфер не был подтвержден.

Подробную статистику Вендела можно посмотреть здесь.

 
 
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Полузащитник «Флуминенсе» Вендел Вале по-прежнему интересен ЦСКА и «Спортингу».

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