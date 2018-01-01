|
ЦСКА готов предложить до 9 млн евро за хавбека «Флуминенсе» Вендела
01.01.2018 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Флуминенсе» Вендел Вале по-прежнему интересен
Португальцы не могут договориться о трансфере 20-летнего бразильца с
ЦСКА, ранее предлагавший 6 миллионов евро за 80% прав на Вендела, повысил сумму до 8 миллионов. Руководители московского клуба дали понять, что готовы предложить до 9 миллионов.
Сам Вендел склоняется к варианту с переходом в клуб из Лиссабона, однако ЦСКА предлагает игроку более выгодные условия.
В ноябре
Подробную статистику Вендела можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Флуминенсе» Вендел Вале по-прежнему интересен ЦСКА и «Спортингу».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии