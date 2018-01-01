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НХЛ. Зимняя классика. «Баффало» против «Вашингтона»
01.01.2018 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках Зимней классики-2018
В Беларуси матч в прямом эфире покажет «Сетанта спорт».
НХЛ
Зимняя классика
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В рамках Зимней классики-2018 «Баффало» принимает «Рейнджерс» на стадионе Citi Field, домашней арене бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс».
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