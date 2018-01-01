Marca: «Реал» отказался от трансфера Азара и сделает ставку на Асенсио

Полузащитник «Челси» Эден Азар, скорее всего, не перейдет в .

В Мадриде решили отказаться от приобретения 26-летнего футболиста и сделать ставку на 21-летнего испанского хавбека .

«Зачем нам покупать бельгийца, если у нас есть Асенсио?» – сказал один из руководителей «Реала» на общем собрании.

Игра Азара нравится главному тренеру мадридцев еще со времен «Лилля», но клуб сосредоточится на развитии Асенсио.

Ранее отец Азара сообщил , что игрок отклонил предложение о продлении контракта с , чтобы отреагировать на интерес «Реала».