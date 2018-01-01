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Marca: «Реал» отказался от трансфера Азара и сделает ставку на Асенсио
01.01.2018 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Челси» Эден Азар, скорее всего, не перейдет в
В Мадриде решили отказаться от приобретения 26-летнего футболиста и сделать ставку на 21-летнего испанского хавбека
«Зачем нам покупать бельгийца, если у нас есть Асенсио?» – сказал один из руководителей «Реала» на общем собрании.
Игра Азара нравится главному тренеру мадридцев
Ранее отец Азара
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Полузащитник «Челси» Эден Азар, скорее всего, не перейдет в «Реал».
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