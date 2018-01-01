Кристина Младенович, проигравшая Саснович 13-й матч подряд: «Я не думаю об этом как о серии поражений»

11-я ракетка мира Кристина Младенович в первом матче сезона в Брисбене проиграла (Q) 6:1, 3:6, 5:7 и потерпела 13-е поражение подряд.

24-летняя француженка, которой в следующем месяце предстоит защита титула в Петербурге, не побеждает с начала августа. Осенью она, по собственному признанию, играла с травмой .

Самая длинная серия поражений на турнирах составляет 17 матчей. Именно столько в 2012-2013 годах проиграла Аранта Рус, а в 1984-1987 годах – Сэнди Коллинз.

В интервью L’Equipe четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» сказала:

«Я не думаю об этом как о серии поражений. Было межсезонье, и сейчас все начинается с нуля. Так что я больше не хочу говорить про прошлогодние поражения, к новому сезону они отношения не имеют. Сегодня я сыграла очень хорошо, моя соперница – тоже.

В прошлом году я проиграла на Australian Open в первом круге, но это не помешало мне следующие шесть месяцев играть так, как я играла. Как бы 2017-й ни закончился, он закончился. Теперь я сконцентрирована на том, чтобы бороться за победы благодаря работе, которую проделала в межсезонье».