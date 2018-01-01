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The Sun: Ловрену грозит до 5 лет тюрьмы за дачу ложных показаний в Хорватии

01.01.2018 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может получить тюремный срок.

Как утверждает The Sun, в Хорватии проходит расследование дела о коррупции при трансфере Ловрена из загребского «Динамо» в «Лион» в 2010 году. Это – часть дела бывшего руководителя «Динамо» Здравко Мамича, которому вменяется хищение 14 миллионов фунтов.

Сообщается, что игроку выдвинут обвинения в даче ложных показаний. Ему может грозить до 5 лет тюрьмы. Ожидается, что обвинения официально будут выдвинуты завтра, 2 января.

 
 
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может получить тюремный срок.

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