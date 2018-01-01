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Liverpool Echo: Коутиньо не сообщал «Ливерпулю» о желании перейти в «Барселону»

02.01.2018 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Продолжает развиваться история с возможным переходом полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Каталонское издание Diario Sport сообщило, что бразилец заявил «Ливерпулю», что хочет уйти в «Барсу» и больше не будет играть за мерсисайдцев.

При этом Liverpool Echo утверждает, что Коутиньо не контактировал с клубом по этому вопросу, не общался ни с руководством, ни с Юргеном Клоппом. 

«Ливерпуль» не хочет продавать бразильца этой зимой, поскольку не видит в этом выгоды, но готов подумать над предложением, если оно будет достаточно большим. Запросов и предложений от «Барселоны» клуб не получал.

Goal.com сообщает, что Коутиньо хочет перейти в «Барсу». «Ливерпуль» пытался переподписать с ним контракт, предлагая повышенную зарплату, но бразильца прельщают обещания «Барсы» строить команду вокруг него.

 
 
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Продолжает развиваться история с возможным переходом полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

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