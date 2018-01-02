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«Ливерпуль» готов продать Коутиньо за 130 млн фунтов

02.01.2018 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» готов обсуждать продажу полузащитника Филиппе Коутиньо с «Барселоной» только в случае получения достойной компенсации.

Мерсисайдцы готовы продать игрока сборной Бразилии не менее чем за 130 миллионов фунтов. Клубы уже вели переговоры о трансфере Коутиньо прошлым летом, тогда максимальное предложение каталонцев составило 115 миллионов фунтов.

Сам игрок считает, что уже не будет играть за «Ливерпуль». Ранее поступала противоречивая информация о том, сообщал ли Коутиньо клубу о желании покинуть команду.

Подробную статистику выступлений Коутиньо вы можете посмотреть здесь.

 
 
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«Ливерпуль» готов обсуждать продажу полузащитника Филиппе Коутиньо с «Барселоной» только в случае получения достойной компенсации.

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