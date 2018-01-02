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МЧМ-2018. «Беларусь 5» покажет все матчи «релегейшн-раунда» в прямом эфире 

02.01.2018 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Телеканалом «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе матчей «релегейшн-раунда» молодежного чемпионата мира-2018 (U-20) между сборными Беларуси и Дании.

Обе команды заняли в своих группах последние места и теперь будут сражаться за сохранение прописки в элите молодежного хоккея. Серия длится до двух побед. Стартовый поединок пройдет 2 января. Начало прямой трансляции на «Беларусь 5» в 22.05. Второй матч состоится 4 января и начнется в 20.05. В случае необходимости третий поединок белорусы и датчане сыграют 5 января в 20.05. Второй и, если понадобится, третий матчи «Беларусь 5» также покажет в прямом эфире.

 
 
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Телеканалом «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе матчей «релегейшн-раунда» молодежного чемпионата мира-2018 (U-20) между сборными Беларуси и Дании.

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