МЧМ-2018. «Беларусь 5» покажет все матчи «релегейшн-раунда» в прямом эфире 

Телеканалом «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе матчей «релегейшн-раунда» молодежного чемпионата мира-2018 (U-20) между сборными Беларуси и Дании.

Обе команды заняли в своих группах последние места и теперь будут сражаться за сохранение прописки в элите молодежного хоккея. Серия длится до двух побед. Стартовый поединок пройдет 2 января. Начало прямой трансляции на «Беларусь 5» в 22.05. Второй матч состоится 4 января и начнется в 20.05. В случае необходимости третий поединок белорусы и датчане сыграют 5 января в 20.05. Второй и, если понадобится, третий матчи «Беларусь 5» также покажет в прямом эфире.