МИНСК, 3 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

Матч "Металлург" — "Динамо-Минск" состоялся в среду, 3 января. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу минчанам принесли точные броски Евгения Ковыршина (41-я минута) и Евгения Лисовца (55). У хозяев отличился Никита Пивцакин (14).

"Это очень большие три очка для нашей команды", — сказал в эфире телеканала "Беларусь 5" главный тренер "бело-синих" Горди Дуайер.

Сейчас в активе "Динамо" после 47 игр 64 очка. Следующий матч минчане проведут на выезде против "Автомобилиста" 5 января.