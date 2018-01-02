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Минское "Динамо" обыграло "Металлург" в КХЛ
03.01.2018 17:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.
Матч "Металлург" — "Динамо-Минск" состоялся в среду, 3 января. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победу минчанам принесли точные броски Евгения Ковыршина (41-я минута) и Евгения Лисовца (55). У хозяев отличился Никита Пивцакин (14).
"Это очень большие три очка для нашей команды", — сказал в эфире телеканала "Беларусь 5" главный тренер "бело-синих" Горди Дуайер.
Сейчас в активе "Динамо" после 47 игр 64 очка. Следующий матч минчане проведут на выезде против "Автомобилиста" 5 января.
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Минчане впервые одержали викторию в Магнитогорске с сезона-2010/11.
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