Фото ХК "Динамо-Минск"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающей стала концовка третьего периода. Нападающий "зубров" Сергей Дрозд в борьбе с Оскаром Осалой смело пошел на ворота хозяев, и в сутолоке на пятачке Евгений Лисовец смог добить шайбу в ворота.

Следующий матч выездной серии минское "Динамо" проведет 5 января в Екатеринбурге, где сыграет с лидером Восточной конференции "Автомобилистом".

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