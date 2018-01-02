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Хоккеисты минского "Динамо" обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина, магнитогорский "Металлург"

03.01.2018 17:20 — Новости Спорта | БелТА  
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Фото ХК "Динамо-<a href="http://minsk.21.by" class="tag-link">Минск</a>"
Фото ХК "Динамо-Минск"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающей стала концовка третьего периода. Нападающий "зубров" Сергей Дрозд в борьбе с Оскаром Осалой смело пошел на ворота хозяев, и в сутолоке на пятачке Евгений Лисовец смог добить шайбу в ворота.

Следующий матч выездной серии минское "Динамо" проведет 5 января в Екатеринбурге, где сыграет с лидером Восточной конференции "Автомобилистом".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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