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Минское «Динамо» дважды в сезоне обыграло «Магнитку»
03.01.2018 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде победило «Магнтику» (2:1).
Отметим, что «зубры» в течение сезоне дважды встречались с двухкратным обладателем Кубка Гагарина и оба раза одерживали победы. Первая игра 17 сентября на «Минск-Арене» завершилась со счетом 5:3 в пользу белорусского клуба. При этом «Динамо» победило «Металлург» на выезде впервые с сезона-2011.
Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против «Автомобилиста».
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде победило «Магнтику» (2:1).
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