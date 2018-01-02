Минское «Динамо» дважды в сезоне обыграло «Магнитку»

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде победило «Магнтику» (2:1).

Отметим, что «зубры» в течение сезоне дважды встречались с двухкратным обладателем Кубка Гагарина и оба раза одерживали победы. Первая игра 17 сентября на «Минск-Арене» завершилась со счетом 5:3 в пользу белорусского клуба. При этом «Динамо» победило «Металлург» на выезде впервые с сезона-2011.

Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против «Автомобилиста».